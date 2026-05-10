Небольшой дождь будет в Астраханской области в понедельник

Переменная облачность будет в Астраханской области в понедельник, 11 мая. Об этом сообщили в МЧС со ссылкой на региональный ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Местами ожидаются небольшой дождь, гроза и град. Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем — +24…+29°С.

Ветер юго-восточный и восточный: ночью 6–11 м/с, днем 9–14 м/с, местами порывы усилятся до 15–18 м/с. В Астрахани существенных осадков не ожидается, температура ночью +13…+15°С, днем +26…+28°С.

Нина Шевченко