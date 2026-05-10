Глава СКР хочет знать, почему на Шелковичной в Саратове рухнул фасад дома

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу по факту обрушения фасадной кладки жилого дома во Фрунзенском районе Саратова 9 мая. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Накануне региональное управление СКР возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Речь идет о десятиэтажном доме на ул. Шелковичной, 149. Здание построено в 2004 году. Жители жалуются, что обломки фасада отваливаются уже третий год. «Ранее проведенный ремонт разрешению ситуации не поспособствовал», — уточнили в информцентре СК.

Руководителю саратовского следственного управления Дмитрию Костину поручено отчитаться о расследовании и принимаемых мерах для решения проблемы граждан. Контроль исполнения оставлен за центральным аппаратом ведомства.

Нина Шевченко