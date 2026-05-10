Главные новости за 4–10 мая. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области расширили льготное кредитование аграриев. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Поддержку распространили на животноводство и мясное скотоводство, что позволит хозяйствам привлечь более 2 млрд руб. заемных средств. Власти рассчитывают, что меры усилят инвестиционную активность в АПК и поддержат подготовку к полевым работам.

В первом квартале 2026 года оборот розничной торговли в Ростовской области превысил 507,8 млрд руб. Это в сопоставимых ценах больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. 94,1% (+2,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) оборота сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями.

Сельхозпроизводители Ростовской области в первом квартале 2026 года получили более 1,86 млрд руб. страховых выплат по договорам агрострахования с господдержкой. Об этом сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА). Область стала лидером среди российских регионов по объему перечисленного возмещения. Как отметили в НСА, крупнейшие страховые выплаты связаны с последствиями повторяющихся засух и заморозков, которые привели к гибели посевов на значительных площадях.

В Миллерово Ростовской области школьница пострадала от взрыва страйкбольной гранаты, которую принесла на урок истории. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Из-за попадания БПЛА в административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону приостановили работу 13 аэропортов.

В Ростове-на-Дону 9 мая впервые за долгое время не состоялся парад в честь Дня Победы. Несмотря на отмену парада, жители Ростова все же пришли к мемориалам, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне и возложить цветы.