Cтроительство логистического парка во Фролах подорожало более чем в три раза

Компания «Пермь Логистика» скорректировала проект своего логистического парка «Парма», который построят в селе Фролы. Согласно протоколу заседания регионального совета по предпринимательству, состоявшегося 5 мая, стоимость проекта составит 5, 1 млрд руб. В проект планировалось инвестировать 1, 6 млрд руб. Также скорректированы сроки строительства парка. Ранее его предполагалось реализовать в период до 2027 года, то теперь – до 2028 года. Также ООО «Пермь Логистика» выделит организациям для детей-сирот, либо государственным стационарам благотворительную помощь в размере 2, 5 млн руб.

Статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) был присвоен инициативе «Пермь Логистика» в 2023 году. На участке 20,2 га в селе Фролы организация намеревается возвести сухой склад площадью 28,4 тыс. кв. м, мультитемпературный склад площадью 15,3 тыс. кв. м, производственный блок на 3 тыс. кв. м, пропускные пункты и прочие технические площадки. Изначально ввести логистический парк в эксплуатацию планировалось в III квартале 2025 года. Ранее территория принадлежала пермскому ООО «Санфрут», который планировал построить на ней новый завод по производству напитков.