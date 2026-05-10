Камская ГЭС начала сброс воды в Перми

Камская ГЭС сбрасывает воду через водосливную плотину, сообщает пресс-служба компании. По данным Камской ГЭС, за последние десять дней приток воды в водохранилище увеличился с 5980 до 8990 кубических метров в секунду. С 8 мая гидроузел работает со средними сбросными расходами 6000-6500 кубических метров в секунду до достижения уровнем воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла отметки в 108,3 по балтийской системе. Далее он будет поддерживаться в пределах отметок 108,2-108,5 м по балтийской системе без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ