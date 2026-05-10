В 2026 году в Астраханской области отремонтируют 60 км дорог
В Астраханской области продолжается ремонт опорной дорожной сети. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
Подрядчик вышел на участок трассы Волгоград — Астрахань (6,5 км от села Растопуловка до поселка Сенной), который проходит по Наримановскому и Приволжскому районам. На объекте уже установлены временные знаки. Сейчас снимают старое асфальтобетонное покрытие и формируют выравнивающий слой. Помимо замены полотна, подрядчик установит новые остановки.
В этом году регион планирует привести к нормативу порядка 60 км региональных и местных дорог. Дорожная кампания также предусматривает завершение ремонта пяти мостов.