В Геленджике оштрафовали более 20 водителей за катание в парке «Маркотх»

Государственные инспекторы в Геленджике за первый день экологического рейда в природном парке «Маркотх» привлекли к ответственности более 20 водителей, катавшихся там на авто и на мотоциклах, невзирая на запреты. Об этом сообщила местная администрация.

Сотрудники краевой дирекции природных парков, специалисты Краснодаркрайохоты и управления особо охраняемыми территориями (ООПТ) региона начали совместные проверки на территории ООПТ.

Чаще всего инспекторы фиксируют въезд на территорию парка на машинах и мотоциклах. Это прямо запрещено положением о природном парке. А с 30 апреля Минприроды ввело дополнительный запрет на проезд в леса любых транспортных средств.

В первый же день рейда в отношении нарушителей составили больше 20 административных протоколов. Штраф за такое нарушение составляет от трех до четырех тысяч рублей. Также у нескольких водителей мотоциклов изъяли технику.

Рейды в «Маркотхе» будут проходить всё лето.

Михаил Волкодав