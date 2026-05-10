В Волгограде с 11 мая остановят четыре трамвая

В Дзержинском районе Волгограда с 11 мая встанут трамваи на время реконструкции путей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ограничения затронут маршруты №5, 7, 10 и 12. Все они теперь будут заканчивать движение на кольце ул. Хорошева. Участок длиной около 4,5 км за этим кольцом полностью демонтируют и заменят, в связи с чем десять остановок временно исключат из схемы движения.

В мэрии уточнили, что основные работы придутся на лето, когда пассажиропоток традиционно снижается. Конкретные сроки завершения реконструкции не называются. Компенсировать перевозки поручено электробусам маршрута №15.

«Электробусный маршрут № 15 по будним дням начнет курсировать в границах „Ул. Тополевая“ — „Жилгородок“ — после остановки „Ул. Комсомольская“ электротранспорт повернет на одноименную улицу и отправится в сторону Дзержинского района. В выходные дни электробус сохранит привычный горожанам режим работы до железнодорожного вокзала», — говорится в сообщении.

Нина Шевченко