Два человека пострадали в ДТП в Белой Калитве

В Белой Калитве накануне вечером, 9 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

По предварительным данным, водитель «Оки» 1948 года рождения не уступил дорогу машине Geely под управлением водителя 2000 года рождения. Иномарка двигалась по главной дороге.

В итоге столкновения пострадали водитель «Оки» 1948 года рождения и пассажир этой же машины 1949 года рождения. Оба были доставлены в медицинское учреждение.

Правоохранители выясняют все детали случившегося.

Константин Соловьев