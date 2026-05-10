Два человека пострадали в ДТП в Белой Калитве

В Белой Калитве накануне вечером, 9 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

По предварительным данным, водитель «Оки» 1948 года рождения не уступил дорогу машине Geely под управлением водителя 2000 года рождения. Иномарка двигалась по главной дороге.

В итоге столкновения пострадали водитель «Оки» 1948 года рождения и пассажир этой же машины 1949 года рождения. Оба были доставлены в медицинское учреждение.

Правоохранители выясняют все детали случившегося.

Константин Соловьев

