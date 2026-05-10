В Геленджике оштрафовали более 20 водителей, катающихся в «Маркотхе»

Государственные инспекторы за первый день рейда на территории природного парка «Маркотх» оштрафовали более 20 мотоциклистов и автомобилистов, нарушивших запрет на въезд в леса на транспорте. Об этом сообщает администрация Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В природном парке «Маркотх» начались рейды по защите заповедной территории. Их проводят краевая дирекция природных парков совместно со специалистами Краснодаркрайохоты и регионального управления особо охраняемых территорий.

«Самое распространенное нарушение – въезд на территорию парка на автомобилях и мотоциклах, который запрещён Положением о природном парке. С 30 апреля приказом Министерства природных ресурсов введен дополнительный запрет на въезд в леса любых транспортных средств. Уже в первый день рейда инспекторы провели профилактические беседы, составили более 20 протоколов об административных правонарушениях. Штраф по ним составляет от трех до четырех тысяч рублей. Несколько единиц мототехники изъято», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейды по «Маркотху» продолжатся в течение всего лета.

Михаил Волкодав