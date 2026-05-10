Умер доктор филологических наук, профессор УдГУ Александр Шутов
В 79 лет ушел из жизни доктор филологических наук, заслуженный работник народного образования Удмуртии и профессор УдГУ Александр Шутов. Об этом сообщается на сайте университета.
Александр Шутов родился в деревне Большие Сибы в Можгинском районе, после школы окончил Можгинское педучилище, в 1970-1975 годы учился на отделении удмуртского языка и литературы УдГУ. Под руководством академика Серебренникова в 1980 году защитил кандидатскую диссертацию «Абсолютные обороты в удмуртском языке». В 1999 году защитил докторскую по теме «Гипотаксис в удмуртском языке».
Работал в УдГУ с 1979 года. Написал более 100 работ, где рассматривал вопросы удмуртского синтаксиса.
«В стенах университета Александр Шутов вел большую воспитательную и общественную работу среди студентов <…> Выпускники факультета удмуртской филологии вспоминают своего учителя добрыми словами, отмечая его демократичность, тактичность, доброжелательность в построении учебного процесса»,— говорится на сайте вуза.
Прощание началось 10 мая в 13:00 в зале похоронной компании «Ангел» в Ижевске на улице Квартальный проезд, 25
