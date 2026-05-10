Авиаперевозки на Юге России возобновлены в полном объеме

Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме. Об этом сообщает Минтранс России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 9:00 отменены все введенные ограничения. Управление воздушным движением осуществляется без ограничения пропускной способности и транзита. Ранее «Ъ-Ростов» писал, работа 13 аэропортов была приостановлена 8 мая из-за попадания БПЛА в административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону.

За 9 мая авиакомпании выполнили 441 рейс, перевезли 63,8 тыс. пассажиров. По состоянию на 08:30 план регулярных перевозок включает 277 рейсов в аэропорты Юга России, отмены рейсов не было. За сегодня выполнено 83 рейса, перевезено 11 тыс. пассажиров.

Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают мониторинг ситуации. Оперативный штаб, созданный на базе Минтранса, продолжит работу до 12 мая.

Константин Соловьев