На Дону началась нерестовая кампания белуги

На Донском осетровом заводе «Главрыбвод» началась нерестовая кампания белуги. В апреле 2026 года сотрудники Центра аквакультуры Южного филиала ВНИРО собрали данные о биологическом состоянии производителей белуги и оценили их реакцию на гормональное стимулирование. Об этом сообщает пресс-служба института.

Отмечается, что анализ позволит оценить эффективность нерестовой кампании и качество молоди, которую планируется выпустить в естественные водоемы для поддержания и восстановления численности популяций.

Нерестовой кампании предшествовала разработка оптимальных пар скрещивания на основе генетических характеристик производителей. Всего в кампании 2026 года завод использует 25 самок белуги средней массой 77 кг, из них четыре являются повторно нерестующими. Работы с белугой продолжаются.

На данный момент Донской осетровый завод — единственное рыбоводное хозяйство, которое в рамках государственного задания занимается выращиванием и выпуском молоди белуги в естественную среду обитания. Кроме белуги, в 2026 году на предприятии запланировано выращивание и выпуск молоди осетра русского, севрюги и стерляди.

