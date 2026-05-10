В Анапе готовятся к завозу чистого песка на новые участки пляжей

На анапских пляжах обустраивают четыре технологических проезда для спецтехники, которая будет завозить новый песок на пляжи. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава курорта Светлана Маслова.

Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой

Технологические подъезды готовят для завоза и отсыпки чистого слоя песка на следующем участке пляжа протяженностью 3,5 км, пострадавшего от разлива нефтепродуктов в конце 2024 года.

Сейчас работы проводятся на Тополином и Джеметинском проездах, в районе ручья Можепсин и пансионата «Одиссей».

Глава города обратилась к местным жителям и гостям курорта с просьбой ограничить нахождение в этих местах в целях безопасности и чтобы не мешать технике.

На черноморском побережье продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года. С начала работ по ликвидации последствий мазутной ЧС на побережье очищено порядка 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. С береговой линии с декабря 2024 года по настоящий момент вывезли более 185,8 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Сейчас в Анапе продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка в рамках восстановления пляжей и подготовки их к курортному сезону. К настоящему моменту работы проведены на береговом участке протяженностью 1,5 км. Для этого на побережье завезли свыше 35 тыс. куб. м песка.

Летом этого года в Анапе готовятся открыть восемь галечных пляжей. Положительные заключения по результатам исследований проб воды и грунта от Роспотребнадзора уже получили три песчаных пляжа.

