К вечеру воскресенья на Кубани ожидается ухудшение погоды

С 15:00 воскресенья и до вторника включительно на Кубани ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с ожидаемыми осадками на реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

Метеорологи КЦГМС предполагают, что ухудшение погоды не затронет Сочи.

Михаил Волкодав

