К вечеру воскресенья на Кубани ожидается ухудшение погоды
С 15:00 воскресенья и до вторника включительно на Кубани ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).
В связи с ожидаемыми осадками на реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.
Метеорологи КЦГМС предполагают, что ухудшение погоды не затронет Сочи.