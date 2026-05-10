У проекта пермского крематория появился новый соинициатор

Региональный совет по предпринимательству утвердил корректировку показателей приоритетного инвестиционного проекта «Строительство крематория на кладбище Северное в г. Перми». Его по-прежнему планируется реализовать в период 2024-2029 годов. Но объем инвестиций незначительно вырос с 358 до 377 млн руб. Объект будет рассчитан на 15 тыс. кремаций в год. В его рамках будет построено 4 печи. Первый этап – две печи, рассчитанные на 7500 кремаций в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2024 году инициатором проекта выступило АО «Региональный оператор ТКО» (100% акций в госсобственности). Теперь же добавился второй инициатор – созданное в 2025 году ООО «Пермский крематорий» (100% долей в собственности АО «Фонд развития Пермского края»). Директором ООО значится начальник финансово-экономического отдела ФРПК Кирилл Парфинчук.

В феврале сообщалось, что проект строительства крематория, который планируется возвести на территории Северного кладбища в Перми, получил положительное заключение госэкспертизы.