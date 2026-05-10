Сильные ветры в Прикамье привели к обрыву проводов

Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, самый сильный ветер отмечен в Лысьве, где порывы достигали 20 м/с. Из-за нескольких случаев нахлеста проводов без электроэнергии оставались более 130 частных домов. Аварии оперативно устранены. В Большом Савино и в Оханске скорость ветра составила 18 метров в секунду. На севере региона отмечено налипание мокрого снега на провода, что привело к обрыву проводов ЛЭП. Как сообщает компания «Россети Урал», в некоторых районах Прикамья из-за ветра на провода попадали деревья. Энергетики восстанавливают поврежденную инфраструктуру. В Свердловской области ветер достигал 25 м/с. Вкупе с мокрым снегом он вызвал локальные нарушения в распределительной сети. По данным паблика в соцсети «Вконтакте» «Россети Урал», повреждения зафиксированы в более чем 20 муниципалитетах.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ