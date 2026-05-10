В Киясовском районе Удмуртии 9 мая потушили ландшафтный пожар

9 мая потушили ландшафтный пожар в Киясовском районе Удмуртии. Огонь распространился на площади 0.5 га. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.

Сообщение о пожаре вблизи деревни Косолапово, на 12 км автодороги Киясово-Косолапово, поступило в дежурную часть в 16:00. Прибывшие пожарные обнаружили горение сухой травы и лесной подстилки.

«Тушение пожара осложняли погодные условия: из-за сильных порывов ветра огонь распространялся с большой скоростью»,— говорится в сообщении.