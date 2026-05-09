В Волжском случайно расстреляли машину из автопробега в честь Дня Победы

В Волжском правоохранители разбираются в инциденте с участием автомобиля из автопробега ко Дню Победы. В машину, предположительно из пневматики, прилетела пуля, разбив стекло водительской двери, сообщил V1.RU.

По данным анонимных Telegram-каналов, инцидент произошел у дома №19 на улице Карла Маркса. В силовых структурах журналистам информацию подтвердили.

Там отметили, что целенаправленной атаки на машину, скорее всего, не было: выстрел мог стать результатом неосторожности или детской шалости. Инцидент произошел, когда колонна проезжала мимо парка «Гидростроитель». Личность стрелявшего устанавливается, проводится проверка, но криминальной версии, по данным собеседника редакции, не ожидается.

Нина Шевченко