В Волжском случайно расстреляли машину из автопробега в честь Дня Победы
В Волжском правоохранители разбираются в инциденте с участием автомобиля из автопробега ко Дню Победы. В машину, предположительно из пневматики, прилетела пуля, разбив стекло водительской двери, сообщил V1.RU.
По данным анонимных Telegram-каналов, инцидент произошел у дома №19 на улице Карла Маркса. В силовых структурах журналистам информацию подтвердили.
Там отметили, что целенаправленной атаки на машину, скорее всего, не было: выстрел мог стать результатом неосторожности или детской шалости. Инцидент произошел, когда колонна проезжала мимо парка «Гидростроитель». Личность стрелявшего устанавливается, проводится проверка, но криминальной версии, по данным собеседника редакции, не ожидается.