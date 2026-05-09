Госавтоинспекция и МЧС предупредили об ухудшении погоды в Свердловской области
На севере Свердловской области выпал снег, а температура воздуха опустилась до нуля градусов. В связи с этим Госавтоинспекция предупредила автомобилистов об осложнении погодных условий.
«На 9-м километре автодороги Ивдель — ХМАО дорожное покрытие мокрое. Поездки в данном направлении следует ограничить всем водителям, кто передвигается на летних шинах»,— говорится в сообщении.
Водителям рекомендуется быть предельно аккуратными, выбирать минимальную скорость и исключить резкие маневры.
«Мокрые осадки и понижение уличных температур ожидаются к вечеру в большей части региона, а в ночь с воскресенья на понедельник температура опустится до -2 градусов — передвижение в таких условиях на летней резине недопустимо»,— подчеркнули в Госавтоинспекции.
По данным МЧС, в Свердловской области вечером 9 мая и в ночь на 10 мая ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, усиление ветра до 25 м/с.