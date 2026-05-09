Глава Удмуртии Александр Бречалов опубликовал два ролика в Instagram

Два рилса появились на странице главы Удмуртии Александра Бречалова в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Речь идет о роликах на День Победы. На публикацию руководителя республики обратило внимание местное ИА «Сусанин».

Один из роликов рассказывает о Параде Победы 7 мая. Второй — поздравление на День Победы. Предыдущий пост Александр Бречалов разместил в соцсети 217 недель назад, в марте 2022 года. Тогда глава региона написал, что уходит с платформы, поскольку американская компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) разрешила пользователям публиковать призывы к насилию над военнослужащими РФ.

«Я вынужден пока не размещать здесь посты. Если ситуация изменится, и реакция зарубежных стран и компаний станет адекватной, мы вернемся на эту площадку»,— писал четыре года назад Александр Бречалов.

Сейчас у главы региона 138 тыс. подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Подробнее о том, почему власти Удмуртии покинули запрещенные соцсети, читайте в архивном материале «Чиновники уходят в Telegram».