Шторм ожидается в Волгоградской области 10 мая
В воскресенье, 10 мая, в Волгоградской области ожидается шторм с ливнями и градом. Сообщение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений распространило РСЧС.
Жителям и гостям региона, планирующим посещение массовых мероприятий, рекомендуется быть осторожными.
Синоптики прогнозируют ветер 15–20 м/с в отдельных районах области. Несмотря на непогоду, температура воздуха в регионе может достигать 30°C.
Спасатели напоминают, что в экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.