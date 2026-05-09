Шторм ожидается в Волгоградской области 10 мая

В воскресенье, 10 мая, в Волгоградской области ожидается шторм с ливнями и градом. Сообщение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений распространило РСЧС.

Жителям и гостям региона, планирующим посещение массовых мероприятий, рекомендуется быть осторожными.

Синоптики прогнозируют ветер 15–20 м/с в отдельных районах области. Несмотря на непогоду, температура воздуха в регионе может достигать 30°C.

Спасатели напоминают, что в экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

