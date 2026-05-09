В Пензенской области будет дождливое и прохладное воскресенье

Воскресенье, 10 мая, в Пензенской области ожидается дождливая и прохладная погода. Об этом сообщает Приволжский УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Ночью в отдельных районах прогнозируются кратковременные осадки, температура воздуха составит +3…+8°C. Утром воздух прогреется до +11°C, будет облачно без осадков.

Днем синоптики отмечают переменную облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 8–13 м/с. Температура воздуха днем достигнет +14…+19°C. Понижение температуры связано с поступлением холодных воздушных масс.

В начале следующей недели погодные условия в регионе ухудшатся под влиянием балканского циклона.

Нина Шевченко