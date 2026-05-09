Минтранс сообщил о восстановлении штатной работы аэропортов юга России

Полеты из аэропортов юга России выполняются в штатном режиме с учетом скорректированного расписания. Об этом 9 мая сообщил Минтранс РФ.

Как уточнили в ведомстве, по состоянию на 11:00 мск работа аэропортов, входящих в Ростовскую зону воздушного движения, была восстановлена после введенных накануне ограничений.

Временная приостановка работы 13 аэропортов юга страны была связана с попаданием украинских беспилотников в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. После инцидента часть рейсов была задержана, а аэропорты временно прекратили прием и отправку воздушных судов.

Во второй половине дня 8 мая Минтранс сообщал о частичном возобновлении авиасообщения между южными регионами и другими субъектами РФ. В настоящее время авиакомпании продолжают выполнять рейсы по обновленному графику.

Ограничения затрагивали, в частности, аэропорты Минеральных Вод, Ставрополя, Сочи, Грозного, Махачкалы, Нальчика, Владикавказа, Магаса, Волгограда и Астрахани.

Валерий Климов