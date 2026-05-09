В День Победы в Сочи открыли памятник героям Великой Отечественной войны

В День Победы в микрорайоне Малый Ахун Сочи состоялась торжественная церемония открытия памятника героям Великой Отечественной войны. Мемориал воздвигнут по инициативе местных жителей, органов территориального общественного самоуправления и при поддержке депутатов городского собрания Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Сочи Фото: администрация Сочи

Как сообщили в администрации города, возложить цветы к новому памятнику военной истории пришли ветераны Великой Отечественной войны, глава районной администрации Иван Савин, депутаты и представители силовых структур.

Наталья Решетняк