В Ростовской области за месяц пропали без вести 72 человека

В Ростовской области в апреле без вести пропали 72 человека. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт.

По данным волонтеров, живыми удалось найти 44 пропавших. Еще двоих человек обнаружили погибшими. Поиски 10 жителей региона продолжаются.

Одним из самых резонансных случаев за последние полгода для ростовского отделения отряда стали поиски 91-летней Анны Громовой из города Белая Калитва. В операции участвовали почти 400 человек, в том числе добровольцы из соседних регионов.

Несмотря на масштабные поиски, пенсионерку позже нашли погибшей.

Валерий Климов