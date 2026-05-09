В Анапе потушили возгорание покрышек в парке «Джунгли»

Спасатели ликвидировали возгорание автомобильных покрышек на территории парка «Джунгли» в Анапе. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Пожар произошел на площади 60 кв. м. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, к ликвидации возгорания было привлечено 13 человек личного состава и четыре единицы техники. В результате происшествия, по уточненным данным, никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются. На месте продолжают работать экстренные службы.

Наталья Решетняк