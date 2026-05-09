За два года число ветеранов в Удмуртии сократилось почти на 40 человек

Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», количество ветеранов Великой Отечественной войны в республике за последние два года сократилось на 38 человек. Сейчас насчитывается 80 участников тех событий.

Напомним, празднование Дня Победы в Ижевске проходит на различных городских площадках. Сегодня утром состоялось традиционное возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы. Запланированы выступление народного хора «Zа отцов и сыновей», проведение легкоатлетической «Эстафеты мира». Работают тематические выставки. Программу празднования Дня Победы в Ижевске опубликовал глава города Дмитрий Чистяков.

Парада Победы 9 мая не будет. Торжественное мероприятие состоялось 7 мая во время генеральной репетиции. Глава республики Александр Бречалов связал это решение с необходимостью обеспечения безопасности жителей. Парад прошел без военной техники.