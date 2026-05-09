В Ижевске состоялось возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы

Сегодня утром в Ижевске состоялось традиционное возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы в сквере Победы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Участники церемонии возложили венок и цветы к мемориальному объекту. Память павших почтили минутой молчания.

Напомним, празднование Дня Победы в столице Удмуртии проходит на различных городских площадках. В частности, запланированы выступление народного хора «Zа отцов и сыновей», проведение легкоатлетической «Эстафеты мира». Работают тематические выставки. Программу празднования Дня Победы в Ижевске опубликовал глава города Дмитрий Чистяков.

Парада Победы 9 мая не будет. Торжественное мероприятие состоялось 7 мая во время генеральной репетиции. Глава республики Александр Бречалов связал это решение с необходимостью обеспечения безопасности жителей. Парад прошел без военной техники.

Фотогалерея

Парад Победы в Ижевске 7 мая

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Парад Победы в Ижевске 7 мая

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

