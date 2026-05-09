Вениамин Кондратьев возложил цветы к Вечному огню в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев возложил цветы к Вечному огню на площади Памяти Героев в Краснодаре. В церемонии также приняли участие руководители силовых структур региона, представители духовенства, казачества, ветеранских и молодежных организаций, а также участники специальной военной операции.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вместе с главой региона память павших воинов почтили начальник краевого управления ФСБ России Леонид Михайлюк, руководитель следственного управления СК России по краю Андрей Маслов, начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Олег Агарков, начальник регионального управления Росгвардии Сергей Токарев, член Совета Федерации Алексей Кондратенко, председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко, вице-губернаторы, глава Краснодара Евгений Наумов, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

Собравшиеся минутой молчания почтили подвиг советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, после чего возложили цветы к Вечному огню.

Затем участники церемонии направились на Всесвятское кладбище, где возложили цветы к могиле Героев Советского Союза братьев Игнатовых и к памятнику воинам, погибшим при освобождении Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.

Наталья Решетняк