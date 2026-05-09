В Новороссийске начался парад в честь 81-й годовщины Победы

В Новороссийске в 10:00 начался военный парад, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Знаменная группа под сопровождение оркестра торжественным маршем вносит на площадь Государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы.

Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканал Кубань 24 и страница главы города-героя Новороссийска Андрея Кравченко в социальной сети ВКонтакте.

