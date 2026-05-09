Александр Бречалов поздравил жителей Удмуртии с Днем Победы

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«За нынешнюю независимость и свободу выбора мы благодарим ветеранов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной — среди них было почти 400 тыс. человек, призванных из Удмуртии»,— сказал глава региона. Их имена сохраняются в мемориалах, книгах, в названиях улиц и др. Он выразил признательность труженикам тыла, медработникам и строителям железной дороги Ижевск—Балезино. Через нее фронт обеспечивали оборонной продукцией.

Главное, добавил господин Бречалов, — единство народа. «В 1941—1945 годы на территорию республики эвакуировали представителей около полусотни национальностей, и для каждого здесь нашлось место — и для сотрудников новочеркасского завода имени Буденного, и для маленьких польских и еврейских ребят, которых из-за начавшейся войны вывезли в нашу республику из пионерлагеря в городе Друскеники»,— отметил он.

Глава Удмуртии поблагодарил участников спецоперации и членов их семей, работников оборонных предприятий и волонтеров.

Напомним, Парад Победы провели в Удмуртии 7 мая, во время генеральной репетиции торжественного мероприятия. Александр Бречалов связал это решение с необходимостью обеспечения безопасности жителей. Парад прошел без военной техники. Программу празднования Дня Победы в Ижевске опубликовал глава города Дмитрий Чистяков.