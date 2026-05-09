В Мясниковском районе Ростовской области отменили массовые мероприятия на 9 Мая

Власти Мясниковского района Ростовской области отменили все массовые мероприятия, запланированные ко Дню Победы. Решение принято после масштабной ночной атаки беспилотников, последствия которой затронули несколько территорий региона.

Как сообщили районные власти, праздничную программу свернули в целях безопасности жителей и для того, чтобы сосредоточить силы на ликвидации последствий и восстановительных работах.

В ночь на 8 мая над Ростовской областью отражали очередную атаку БПЛА. По данным губернатора Юрия Слюсаря, силы ПВО работали над Таганрогом и Азовским районом, где уничтожались беспилотники и ракеты. О пострадавших официально не сообщалось.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в селе Чалтырь Мясниковского района. Там обломки беспилотников повредили 50 частных домов и три автомобиля. Кроме того, в Юго-Восточной промзоне района после падения ракеты загорелись складские помещения, произошло обрушение здания склада.

Повреждения получили и другие муниципалитеты. В Ростове-на-Дону в Аэроклубовском переулке обломки БПЛА выбили стекла и повредили газовую трубу в жилых домах, а также грузовой автомобиль. В Первомайском районе донской столицы произошел пожар в четырехэтажном административном здании.

В Батайске на улице Социалистической обломки беспилотника повредили крышу и окна хозяйственной постройки.

Губернатор Ростовской области заявил, что во всех территориях, пострадавших от падения обломков БПЛА, созданы комиссии по оценке ущерба. В границах поврежденных домов введен режим чрезвычайной ситуации, жителям пообещали оказать необходимую помощь.

Отдельно режим ЧС введен в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

