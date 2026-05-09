Режим беспилотной опасности отменили в Ростовской области после ночной атаки БПЛА

Утром 9 мая в Ростовской области отменили режим беспилотной опасности, действовавший на протяжении всей ночи. Соответствующее уведомление жители региона получили через СМС-рассылку Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ночью 8 мая Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Повреждения зафиксировали в Ростове-на-Дону, Батайске, а также в Мясниковском и Неклиновском районах.

Наиболее серьезные последствия отмечены в селе Чалтырь Мясниковского района, где повреждены 50 частных домов, четыре легковых автомобиля и складское помещение. В селе Новобессергеневка Неклиновского района пострадал один частный дом. В Батайске повреждена хозяйственная постройка.

В Ростове-на-Дону последствия атаки зафиксировали сразу в двух районах. В Железнодорожном районе повреждены три частных дома и грузовой автомобиль, в Первомайском районе — кровли магазина и административного здания.

На территориях, где были повреждены жилые дома, в Ростове и Мясниковском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Специальные комиссии продолжают оценку ущерба, на местах работают оперативные штабы.

Валерий Климов