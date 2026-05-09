Аэропорты Ставрополья вернулись к штатной работе

Аэропорты Ставропольского края — Минеральные Воды и Ставрополь — возобновили работу в штатном режиме после временных ограничений, введенных из-за инцидента в Ростове-на-Дону.

По данным онлайн-табло аэропорта Минеральные Воды на 9 мая, с полуночи аэропорт принял 8 рейсов — из Минска, Москвы, Тюмени, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Антальи, Екатеринбурга и Алматы. Еще около 35 рейсов выполняются по расписанию. Задерживаются два рейса — из Антальи и Москвы (Внуково).

В аэропорту Ставрополя 9 мая также выполняются рейсы по расписанию: запланированы три рейса в Москву и три — из Москвы.

Веменная приостановка работы авиаузлов была связана с инцидентом в Ростове-на-Дону. Утром 9 мая здание филиала «Аэронавигации Юга России», обеспечивающего управление воздушным движением на юге страны, подверглось атаке беспилотников. После этого в ряде регионов был введен план «Ковер» — режим ограничений на использование воздушного пространства, предусматривающий временное прекращение приема и отправки рейсов.

Ограничения затронули в общей сложности 13 аэропортов юга России, включая воздушные гавани Северного Кавказа, Ставропольского края, а также Волгограда, Астрахани и Сочи. В течение дня часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы, фиксировались задержки вылетов и прилетов, а пассажиры столкнулись с длительным ожиданием в терминалах.

По данным Минтранса РФ, полеты в направлении северокавказских республик и Ставрополья начали восстанавливать после 15:00 мск. До конца суток авиакомпании планировали выполнить 217 рейсов. Перевозчикам и аэропортовым службам поручили обеспечить оперативное обслуживание пассажиров и стабилизировать расписание после сбоев.

