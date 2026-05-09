Губернатор поздравил жителей Краснодарского края с 81-й годовщиной Победы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава субъекта РФ отметил незыблемость подвига советского народа и преемственность поколений в служении Отечеству.

«Глубокоуважаемые ветераны и дорогие земляки, поздравляю вас с Великим праздником — Днем Победы. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить о триумфальном подвиге нашего народа. 81 год назад они разгромили фашистов и принесли мир всему миру. Низкий поклон и безмерная благодарность нашим фронтовикам, всем, кто самоотверженно защищал, отстоял и восстановил наш любимый край и страну, подарил нам возможность свободно жить на своей земле», — приводит слова господина Кондратьева пресс-служба администрации региона.

Губернатор подчеркнул, что несгибаемая воля и отвага поколения победителей вдохновляют сегодняшних жителей Кубани на новые достижения и преодоление вызовов, придают стойкости и решимости военным и добровольцам, выполняющим долг в зоне специальной военной операции.

«Нет сомнений, День Великой Победы и в дальнейшем будет объединять нас в преданном служении Кубани и России, укреплять нашу гордость за Отечество, готовность отдавать все силы ради его суверенного развития и процветания», — добавил глава региона.

В честь памятной даты на Кубани организуют свыше 10 тыс. тематических мероприятий. В городе-герое Новороссийске состоится военный парад, а в краевой столице пройдет торжественное прохождение войск Краснодарского гарнизона.

Наталья Решетняк