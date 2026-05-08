Главные новости за 8 мая. Кавказ

В Ставропольском крае в связи с беспилотной опасностью 8 мая были отменены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов сообщил, что принято решение об отмене «Вальса Победы». В Изобильненском муниципальном округе отменили митинг, который был запланирован на 11:00 на Аллее Героев. Об этом заявил глава округа Роман Коврыга.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев дважды обратился к жителям в Telegram 8 мая: в 13:01 он перенес шествие «Бессмертного медицинского полка» с дневного времени на 17:00, а в 16:07 объявил полную отмену из-за режима беспилотной опасности на всей территории Ставропольского края.

В Невинномысске 9 мая пройдут только локальные мероприятия: власти города решили отказаться от массовых празднований и перевести программу Дня Победы в частный формат из соображений безопасности, сообщил глава города Михаил Миненков в своих социальных сетях.

Аграрии Дагестана завершили сев зерновых культур под урожай 2026 года на площади 80,1 тыс. га — это 82,2% от намеченного плана в 97,5 тыс. га (расчет по данным Минсельхоза республики). Неблагоприятные погодные условия, включая затяжные дожди весной и наводнения в марте-апреле, помешали своевременному выполнению работ.

С 1 июля 2026 года на маршруте Минеральные Воды — Кисловодск вводят новый уровень тарифов на проезд в пригородных электричках. Региональная тарифная комиссия Ставропольского края установила стоимость проезда в обычных поездах в размере 4,45 руб. за километр пути, а для электропоездов повышенной комфортности «Ласточка» — 4,90 руб. за километр.

На Ставрополье и в его приграничных областях вновь активизировалась марокканская саранча. Специалисты Ставропольского филиала Россельхозцентра совместно с коллегами из Дагестана обнаружили отрождение личинок этого вредителя в Нефтекумском районе, сообщили в ведомстве.

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин сообщил в своем Telegram-канале о значительном увеличении числа индивидуальных предпринимателей в регионе. За последние пять лет этот показатель вырос на 21,9%, что соответствует увеличению с 71,6 тыс. в 2021 году до 87,3 тыс. в 2026 году.

Врио Председателя Правительства республики Магомед Рамазанов на заседании правкомиссии по координации работ сообщил о текущей ситуации в регионе, где введен режим чрезвычайной ситуации. Он отметил, что все задействованные ведомства и службы работают в круглосуточном режиме, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки. По словам Магомеда Рамазанова, уровень ЧС был повышен до регионального в четырех районах: Лакском, Чародинском, Тляратинском и Хунзахском. Одной из задач правительства является совместная работа с Минстроем России над включением республики в программу переселения. «Мы не ждем новых разрушений, а работаем на опережение», — подчеркнул чиновник. В мае ожидаются свежие прогнозы от Роснедр, что позволит точно спланировать дальнейшие шаги.