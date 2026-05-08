РЖД реализовали 10 тысяч дополнительных билетов из-за сбоев аэропортов Юга РФ

РЖД реализовали 10 тысяч дополнительных билетов из-за приостановки работы 13 аэропортов в стране, на поезда для пассажиров отмененных рейсов, сообщила пресс-служба Минтранса РФ в Telegram-канале.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Утром 8 мая 2026 года украинские беспилотники ударили по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, что вынудило Минтранс временно скорректировать работу регионального центра управления воздушным движением.

В результате приостановили операции в 13 аэропортах Юга: Астрахани, Волгограде, Владикавказе, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), к 10:00 мск отменили или задержали свыше 80 рейсов, более 14 тыс. пассажиров застряли в ожидании вылета.

Глава Минтранса Андрей Никитин поручил авиакомпаниям — Nordwind, «Победе», «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям» — координировать с РЖД и Единым транспортным центром альтернативные перевозки поездами и автобусами. РЖД оперативно выпустили 10 тыс. дополнительных билетов на поезда, чтобы вывезти пострадавших пассажиров, сообщила пресс-служба Минтранса в Telegram-канале. Компания открыла extra-кассы на вокзалах; на популярных маршрутах осталось много мест — свыше 6400 из Москвы в Сочи, около 9000 в Краснодар, более 4700 в Новороссийск, 5500 в Минеральные Воды, почти 9700 в Самару и 7300 в Саратов.

К 15:00 по мск Росавиация сняла ограничения, рейсы возобновили в ограниченном режиме. К 20:00 перевезли 7100 пассажиров на 55 рейсах между южными аэропортами и другими регионами России, а новое расписание до конца суток выполнили полностью. Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что полное восстановление воздушного трафика займет 2–3 дня после трех ударов БПЛА по центру в Ростове — инженерные службы проверят системы за 15 часов, жертв нет. Оперативный штаб Минтранса к вечеру 8 мая согласовал с Росавиацией график на 9 мая — 59 рейсов из Москвы и 158 из регионов.

Станислав Маслаков