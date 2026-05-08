Над Краснодарским краем и Черным морем ликвидировали БПЛА

Силы противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над 12 регионами России, в том числе над Краснодарским краем, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно информации ведомства, атака была отражена в период с 14:00 до 20:00. За это время дежурные средства ПВО перехватили воздушные цели над рядом субъектов страны.

Беспилотники были уничтожены над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями. Часть аппаратов ликвидировали над Черным морем.

Краснодарский край продолжает оставаться в зоне действия дополнительных мер безопасности. В регионе действует запрет на съемку и распространение информации, касающейся атак беспилотников, работы систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Ограничения также касаются публикации сведений о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и потенциально опасных территорий. Такие меры введены для предотвращения распространения чувствительной информации.

За несоблюдение установленных требований предусмотрены административные штрафы. Для граждан они составляют от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

При повторном нарушении размер санкций возрастает. Для физических лиц штраф может достигать 5 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для организаций — 300 тыс. руб.

Жителям и гостям региона напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности и при обнаружении подозрительных предметов либо обломков обращаться в экстренные службы по телефону 112.

Мария Удовик