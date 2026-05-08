Более 7,1 тысячи пассажиров перевезли на 55 рейсах с юга России

По состоянию на 20:00 мск между аэропортами юга России и другими регионами страны перевезено более 7,1 тыс. пассажиров. Для этого было выполнено 55 рейсов, сообщили в Министерстве транспорта РФ.

В ведомстве отметили, что все воздушные гавани, ранее временно приостанавливавшие работу, в настоящее время функционируют в плановом режиме. Новое расписание, сформированное до конца текущих суток, выполняется полностью. В терминалах аэропортов скоплений пассажиров не зафиксировано.

Контроль за соблюдением прав граждан осуществляют инспекторы Ространснадзора. Особое внимание уделяется своевременному информированию пассажиров и соблюдению обязательств перевозчиков.

Минтранс также сообщил, что транспортная система страны работает в едином контуре. Помимо авиационного сообщения, для перевозки граждан используются дополнительные возможности железнодорожного и автомобильного транспорта.

РЖД реализовали 10 тыс. дополнительных билетов на поезда. Для удовлетворения повышенного спроса авиакомпании задействовали более вместительные широкофюзеляжные воздушные суда.

Ранее направленные рекомендации Минтранса продолжают действовать для аэропортов и перевозчиков. Они предусматривают создание комфортных условий для пассажиров в период ожидания рейсов. Речь идет о предоставлении воды, питания, ковриков, а также доступа в комнаты матери и ребенка.

Оперативный штаб, созданный на базе Минтранса России по поручению заместителя председателя правительства Виталия Савельева, продолжает круглосуточную работу. Основной задачей остается восстановление интенсивности полетов на прежнем уровне в течение трех дней.

До завершения текущих суток совместно с Росавиацией планируется сформировать расписание полетов на следующие сутки. Пассажирам рекомендовано заранее проверять статус рейсов через онлайн-табло и обращаться в контакт-центры авиакомпаний.

Мария Удовик