Средства ПВО за четыре часа отразили атаку беспилотников над южными регионами РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа за четыре часа — с 14:00 до 18:00 мск 8 мая. Беспилотники ВСУ атаковали южные регионы: Ростовскую область, Краснодарский край, Ставропольский край и акваторию Черного моря, сообщили в минобороны РФ. Над какой частью Ставрополья произошли сбития, не уточняется.

Кроме того, ПВО отбили натиск беспилотных летающих аппаратов на Калужскую, Тульскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую, Рязанскую, Воронежскую, Орловскую области и Московский регион.

Ранее, с 7:00 до 14:00 мск, российские средства ПВО уничтожили 145 дронов над Кубанью, Адыгеей и Черным морем. Минобороны РФ официально подтвердило эти данные в оперативных сводках, отметив, что атаки произошли на фоне объявленного РФ одностороннего перемирия с 00:00 8 мая по случаю Дня Победы.

Ночная фаза атаки выдалась особенно массированной. С полуночи до 7:00 мск ПВО сбила 264 беспилотника над 16 регионами — Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Московским регионом.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о перехвате дронов и одной ракеты в Таганроге и Азовском районе; обломки повредили инфраструктуру, но жертв нет. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС, в Таганроге разрешили свободное посещение школ, а 13 южных аэропортов временно закрыли. Позже работу воздушных гаваней возобновили. Тем не менее, в нескольких муниципалитетах Ставропольского края отменили массовые мероприятия в честь 9 мая.

Александр Иванов