Средства ПВО за четыре часа отразили массированную атаку дронов на юг России

Российские силы противовоздушной обороны в течение четырех часов с 14:00 до 20:00 мск 8 мая отразили серию атак украинских беспилотников, нацеленных на южные регионы страны. Об этом сообщила прессслужба Минобороны РФ, подчеркнув, что все дроны были перехвачены и уничтожены до подхода к ключевым объектам.

В течение указанного интервала средства ПВО работали над Ростовской областью, Краснодарским и Ставропольским краями, а также над акваторией Черного моря. Там зенитные расчеты сбили десятки украинских дронов, которые шли на относительно низких высотах и в основном относились к самолетному типу. Российские военные указывают, что часть аппаратов пытались проникнуть к потенциально стратегическим объектам гражданской инфраструктуры, включая порты, транспортные узлы и энергетические объекты на побережье, однако до них они не добрались.

Параллельно в центральном и югозападном направлениях ПВО отразила еще одну волну атак. В тот же четырехчасовой период — с 14:00 до 20:00 мск — над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Воронежской, Орловской областей и Московского региона были перехвачены 71 беспилотный летательный аппарат. Росавиация и аэропорты ряда городов сообщили о кратковременных ограничениях на полеты, которые связали именно с этой серией отраженных атак. Власти подчеркивают, что гражданское сообщение не пострадало, но эшелоны вылетов и прилетов в ряде южных и центральных аэродромов все же корректировали.

Весь день 8 мая ПВО работала в усиленном режиме. Ранее, с 7:00 до 14:00 мск, по данным Минобороны, силы ПВО уже уничтожили 145 украинских дронов, преимущественно над югом России: Краснодарским краем, Адыгеей и акваторией Черного моря. В регионе местные власти и СМИ сообщали о громких взрывах и вспышках над городами и портами, однако официальные источники утверждают, что все сбития БПЛА произошли вдали от плотной застройки.

Александр Иванов