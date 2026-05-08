В Нововоронеже завершили историческую экспозицию сквера памяти при поддержке Фонда «АТР АЭС»

В канун Дня Победы в сквере 141-й Стрелковой дивизии в Нововоронеже установили макет артиллерийской пушки образца 1942 года. ЗИС-3 с оригинальными элементами стала завершающим элементом военно-патриотической экспозиции сквера наряду с настоящим танком Т-60 и скульптурной композицией «Минометчики».

Фото: Ольга Мартынова

Идея создания макета пушки ЗИС-3 принадлежит участникам Военно-исторического клуба «Пересвет» Нововоронежской АЭС. Средства на реализацию своего проекта «Хранители памяти» клуб получил в открытом конкурсе Фонда «АТР АЭС» среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов «Люди и города. СоДействие».

«Считаю экспозицию настоящей визитной карточкой Нововоронежа. Благодаря пушке ЗИС-3 сквер в северном районе будет привлекать ещё большее внимание молодёжи, горожан и гостей нашего города. Военно-патриотический комплекс — это дань памяти участникам Великой Отечественной войны, погибшим на полях сражений»,— сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

«Пересвет» возглавляет специалист отдела социального развития НВ АЭС Евгений Когтев, а членами клуба являются работники атомной станции. Их деятельность направлена на сохранение памяти о подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны на территории города Нововоронежа и Воронежской области.

«Подлинные факты о войне запоминаются молодежью, если есть возможность вживую прикоснуться к артефактам»,— отметил руководитель ВИК «Пересвет» Евгений Когтев.

Сквер 141 Стрелковой дивизии был открыт при поддержке Нововоронежской АЭС в честь подвига советских солдат во время Великой Отечественной войны в 2013 году. За это время он стал одним из самых любимых мест отдыха жителей атомграда и пользуется популярностью у молодёжи.