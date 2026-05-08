Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию после снятия ограничений

Аэропорт Сочи возобновил работу после снятия временных ограничений и перешел на фактическое расписание. В воздушной гавани приступили к обслуживанию пассажиров и воздушных судов для скорейшего отправления рейсов в города назначения.

Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены утром 8 мая в 05:52. Позднее в транспортных структурах сообщили о частичном восстановлении полетов в аэропортах юга России. В 16:33 Росавиация объявила о снятии ограничений в Сочи.

Как сообщил управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров, после возобновления работы авиаузел перешел на обслуживание рейсов по фактическому графику. Основная задача служб аэропорта и перевозчиков — восстановление расписания и отправка задержанных рейсов.

В ближайшие сутки авиакомпаниям предстоит стабилизировать полетную программу после введенных в течение дня ограничений. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных переносах времени вылета, отменах отдельных рейсов или объединении маршрутов.

По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются 33 рейса. Еще 34 рейса задержаны на прилет. Кроме того, отменены 39 прибывающих рейсов.

Пассажирам рекомендовано заранее уточнять статус рейса у авиаперевозчиков, а также следить за обновлениями на электронных табло и аудиообъявлениями в терминале. Сочи остается ключевым авиаузлом черноморского побережья, поэтому восстановление регулярного графика имеет значение для всего юга России.

Мария Удовик