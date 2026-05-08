Липчанина осудили за контрабанду сигарет на 6 млн рублей

Усманским районным судом Липецкой области оглашен приговор в отношении 44-летнего местного жителя, признанного виновным в приобретении, хранении, а также перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере — на сумму 5,7 млн руб. (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). Ему назначили наказание в виде штрафа в 500 тыс. руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд установил, что липчанин купил у неустановленных следствием лиц 44,8 тыс. немаркированных пачек сигарет на общую сумму 5,7 млн руб. Впоследствии эта партия была перевезена в Усмань.

Сообщается, что сотрудники полиции задержали подсудимого во время разгрузки табачных изделий, а вся контрафактная продукция была изъята.

В АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» представили «Ъ-Черноземье» результаты 9-го Всероссийского полевого исследования рынка табачной продукции за 2025 год. Согласно нему, доля нелегального табачного рынка в России снизилась до 8,6% — это самый низкий показатель с 2021 года. При этом в ЦФО доля незаконного оборота такой продукции остается выше среднероссийской и составляет 9,6%, несмотря на снижение на 1,4%.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что полиция направила в Левобережный районный суд Воронежа материалы дела шести участников организованной группы, обвиняемых в незаконном производстве и сбыте табачной продукции на сумму не менее 131 млн руб.

Мария Свиридова