Главные новости за 8 мая. Новороссийск

В Новороссийске установили рекорд: 225 жительниц города по имени Екатерина спели песню «Катюша» на крейсере боевой славы «Михаил Кутузов». Женщины присоединились к флешмобу «100 Катюш поют песню «Катюша», который начался в Красноярске и прошел по всей стране.

С начала работ по ликвидации последствий мазутной ЧС в Керченском проливе на побережье Черного моря очистили порядка 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. береговой линии с декабря 2024 года по настоящий момент вывезли более 185,8 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Над российскими регионами ночью 8 мая дежурные средства ПВО сбили 264 украинских беспилотника. БПЛА ликвидировали над Московским регионом, Брянской, Воронежской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской и другими областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морем.

Работа аэропортов Геленджика, Сочи и Краснодара приостановлена по решению регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России. Это произошло из-за попадания беспилотника в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России».

Администрация Новороссийска уведомила о начале общественных обсуждений по реконструкции мусорного полигона ООО «Терра-Н» с увеличением его мощности. Обсуждения будут проходить в течение месяца.

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит 13 мая иск Южного межрегионального управления Росприроднадзора к подрядчику реконструкции ООПТ «Южные пруды» в Новороссийске ООО «Кама-РД». Ведомство намерено взыскать с компании ущерб окружающей среде в размере более 8 млн руб.