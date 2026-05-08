Главные новости за 8 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Ранее выпущенный НОТАМ о невозможности полетов на юг России отменен. Сейчас подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Геленджика, Краснодара, Сочи и других городах. Ранее сообщалось, что работа аэропортов юга России была приостановлена до 12 мая.

С начала ликвидации последствий крушения танкеров специалисты собрали более 185,8 тыс. т загрязненного песка и грунта, очистив около 3,6 тыс. км береговой линии.

Следствие изменило квалификацию обвинения в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко. Вместо ранее вменявшегося злоупотребления должностными полномочиями ему теперь инкриминируются три эпизода превышения должностных полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ (п. п. «в», «е»).

Южная транспортная прокуратура организовала контроль за соблюдением прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в аэропортах юга России.

Мэр Анапы Светлана Маслова подписала постановление об исключении из опасной зоны тестового участка пляжа. Речь идет об отрезке длиной 1 км в селе Витязево, который используется детским курортом «Вита», детским оздоровительным комплексом «Жемчужина России» и курортами «Мираклеон».

В первом квартале 2026 года в Краснодарском крае объем продаж презервативов в денежном выражении вырос на 27%, достигнув 78,4 млн руб. (61,6 млн руб. в начале 2025 года), а продажи гормональных контрацептивов — на 8%, до 384,3 млн руб. (333,1 млн руб. в 2025 году).

Власти Краснодара утвердили новый план развертывания защитных сооружений гражданской обороны, предусматривающий возможность укрытия 2,27 млн человек. Основу фонда планируется сформировать за счет жилого сектора — под эти цели предполагается приспособить 4101 подвальное помещение МКД.

В Анапе завершена доставка и распределение песка для восстановления еще 12 пляжных участков на побережье. Работы ведутся на отрезке протяженностью около 1 км — от Лечебного пляжа до устья реки Анапки.

ФК «Краснодар» обыграл «Динамо» в Кубке России. Футбольный клуб «Краснодар» в рамках ответного финального матча Кубка России Пути РПЛ на своем поле в серии пенальти оказался сильнее московского «Динамо» (6:5).

Движение по трем участкам улиц в центре Краснодара ограничено с 8:00. Нельзя проехать по ул. им. Буденного от ул. Рашпилевской до ул. им. Митрофана Седина, по ул. им. Калинина от ул. Рашпилевской до ул. Красной и по ул. Кузнечной от ул. Красной до ул. Красноармейской.