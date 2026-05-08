Часть дагестанских поселений могут переселить из-за оползней

Врио Председателя Правительства республики Магомед Рамазанов на заседании правкомиссии по координации работ сообщил о текущей ситуации в регионе, где введен режим чрезвычайной ситуации. Он отметил, что все задействованные ведомства и службы работают в круглосуточном режиме, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки, сообщает пресс-служба кабмина республики.

По словам Магомеда Рамазанова, межведомственный оперативный штаб координирует действия федеральных и республиканских структур в реальном времени. Несмотря на усилия, стихия не отступает. В связи с динамикой оползней уровень ЧС был повышен до регионального в четырех районах: Лакском, Чародинском, Тляратинском и Хунзахском. Одной из задач правительства является совместная работа с Минстроем России над включением республики в программу переселения. «Мы не ждем новых разрушений, а работаем на опережение», — подчеркнул чиновник. В мае ожидаются свежие прогнозы от Роснедр, что позволит точно спланировать дальнейшие шаги.

Ситуация в муниципалитетах, где наблюдаются оползневые процессы, требует глубокого анализа. Для этого к работе привлечены специалисты Российской академии наук. Магомед Рамазанов также акцентировал внимание на вопросах экологии и инфраструктуры. Он отметил важность восстановления Геджухского водохранилища, поскольку это необходимо для сохранения порядка трех тысяч виноградников. В сотрудничестве с коллегами из Росводресурсов ведется расчистка русел рек Черкес-Озень, Тарнаирка, Акташ и Уллучай.

Что касается дорожной инфраструктуры, из 161 поврежденного участка дорог 146 уже восстановлены и открыты для движения. "Логистику республики мы сохраним", — добавил Рамазанов. Однако агропромышленный комплекс пострадал серьезно: предварительный ущерб составляет 125,5 млн руб. Все документы уже направлены в Минсельхоз России на экспертизу, а погибшее поголовье животных полностью утилизировано.

Несмотря на сложные условия, санитарная ситуация в республике остается стабильной. Дезинфицировано 1,4 млн квадратных метров территории, вакцинировано более 20 тыс. человек.

Станислав Маслаков