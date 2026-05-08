На Ставрополье количество индивидуальных предпринимателей за 5 лет выросло на 22%

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин сообщил в своем Telegram-канале о значительном увеличении числа индивидуальных предпринимателей в регионе. За последние пять лет этот показатель вырос на 21,9%, что соответствует увеличению с 71,6 тыс. в 2021 году до 87,3 тыс. в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Антон Доронин отметил, что только за первый квартал 2026 года статус ИП получили около 1,5 тыс. человек, что свидетельствует о растущем интересе местного населения к предпринимательству. По словам министра, такой рост стал возможен благодаря активной работе с бизнес-сообществом. С начала 2025 года были проведены порядка ста встреч с предпринимателями, как групповых, так и индивидуальных, что позволило выявить ключевые запросы и точки роста для бизнеса. Синовник подчеркнул важность обратной связи с предпринимателями и адаптации мер государственной поддержки под их нужды. В этом контексте особое внимание уделяется не только финансовой помощи, но и нефинансовым мерам поддержки, таким как образовательные программы и развитие международных отношений.

На Кавказском инвестиционном форуме более 65 локальных брендов получили поддержку за три дня работы, что также подтверждает активность властей в привлечении инвестиций и помощи местным производителям. Министр акцентировал внимание на том, что системная работа с бизнесом и уполномоченными органами на местах является ключевой задачей для дальнейшего развития экономики региона. Это позволяет не только увеличивать показатели, но и поддерживать местных предпринимателей в условиях постоянно меняющейся экономической ситуации.

Антон Доронин выразил уверенность в том, что количество индивидуальных предпринимателей может вырасти еще больше, если усилить работу по информированию бизнеса о новых возможностях и мерах поддержки. Он отметил, что в центре этой работы находятся новые знакомства, проекты и образовательные инициативы, которые способны способствовать развитию бизнеса.

Станислав Маслаков