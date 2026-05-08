Аэропорты Ставрополя и Минвод вернулись к обычному режиму работы

Аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод полностью сняли введенные ранее ограничения и вернулись к штатному режиму приема и выпуска рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Об этом 8 мая в своем Telegramканале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, пояснив, что ограничения по воздушным гаваням сняты, продолжается вылет и прием задержанных рейсов, а пассажирам рекомендовано отслеживать актуальное расписание на сайтах авиакомпаний и в онлайнтабло.

Режим работы аэропортов был приостановлен утром 8 мая изза массового сбоя в системе наземной авианавигации на юге России: беспилотник поразил здание филиала «Аэронавигация Юга России» в РостовенаДону, что привело к временному закрытию воздушного пространства над регионом. Минтранс РФ и Росавиация оперативно ввели временные ограничения на полеты, включая аэропорты Ставрополья, чтобы исключить риски для пассажиров и экипажей. В результате в Ставрополе задерживались как минимум восемь рейсов, а в Минеральных Водах отменили 13 рейсов, в том числе несколько направлений на Москву и другие города.

После анализа последствий инцидента и стабилизации работы систем Росавиация отменила ранее выпущенный НОТАМ о запрете полетов и разрешила возобновление работы 13 временно закрытых аэропортов на юге РФ, включая Ставрополь и Минеральные Воды. К 15:00 8 мая воздушные гавани региона получили официальное разрешение на выпуск и прием воздушных судов, после чего аэропорт Минеральных Вод начал отправлять первые рейсы, а в Ставрополе начали вылетать и приземляться самолеты по пересмотренному расписанию.

Авиакомпании совместно с Росавиацией сейчас формируют новые графики вылетов, которые позже опубликуют на официальных сайтах перевозчиков.

Станислав Маслаков